Galatasaray-Batshuayi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da ikide iki yaparak başladı.

İlk hafta mücadelesinde Rams Park'ta Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, ardından Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Aslan, Konya deplasmanında da 2-1 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

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Galatasaray'da şimdi gözler yeniden Avrupa'ya çevrildi. Aslan, yarın akşam Young Boys ile karşılaşacak.

Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda?

Galatasaray, yarın gece UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Young Boys'u konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.