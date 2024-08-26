Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da ikide iki yaparak başladı.
İlk hafta mücadelesinde Rams Park'ta Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, ardından Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Aslan, Konya deplasmanında da 2-1 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.
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Galatasaray'da şimdi gözler yeniden Avrupa'ya çevrildi. Aslan, yarın akşam Young Boys ile karşılaşacak.
Galatasaray-Young Boys maçı hangi kanalda?
Galatasaray, yarın gece UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Young Boys'u konuk edecek.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Young Boys
|27 Ağustos Salı
|22.00
|TRT 1 ve Tabii