Trendyol Süper Lig'de yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, gözünü şimdi Young Boys maçına çevirmiş durumda.
Aslan, geçen sezonu ligde şampiyon tamamladığı için bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndan başladı.
Young Boys-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı takım, rakibine 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı.
Young Boys'un gollerini Monteiro (2) ve Ugrinic kaydederken Galatasaray'ın gollerini ise Michy Batshuayi attı.
Galatasaray-Young Boys maçı canlı izle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın akşam 22.00'de Young Boys'a konuk olacak.
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma TRT ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Young Boys
|27 Ağustos Salı
|22.00
|TRT 1 ve Tabii