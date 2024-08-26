GalatasarayGetty/GOAL
Can Özer

Galatasaray-Young Boys maçı canlı nasıl izlenir?

Galatasaray - Young BoysGalatasarayYoung BoysChampions League Qualification

Galatasaray-Young Boys maçı canlı nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, gözünü şimdi Young Boys maçına çevirmiş durumda.

Aslan, geçen sezonu ligde şampiyon tamamladığı için bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndan başladı.

Young Boys-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

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Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, rakibine 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı.

Gelecek maç

Young Boys'un gollerini Monteiro (2) ve Ugrinic kaydederken Galatasaray'ın gollerini ise Michy Batshuayi attı.

Galatasaray-Young Boys maçı canlı izle

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın akşam 22.00'de Young Boys'a konuk olacak.

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma TRT ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

MaçTarihSaatKanal
Galatasaray-Young Boys27 Ağustos Salı22.00TRT 1 ve Tabii
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