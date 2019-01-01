Galatasaray yönetimi mahkemeye gidiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmedi ve yönetim mahkemeye gitmeye karar verdi.

'da deprem etkisi yaratan genel kurul sonucu, sarı kırmızılı yönetim ani bir karar aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Olağan Mali Genel Kurulda, ilk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Mali Genel Kurulda idari bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray yönetiminin Pazartesi günü yapacağı son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, konuyla alakalı en geç Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.