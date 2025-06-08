Galatasaray yeni Victor Osimhen'ini buldu: Victor transfere hazır

Victor Osimhen'den yüksek maliyeti nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Galatasaray yeni Victor'unu Bayer Leverkusen'de buldu.

Galatasaray, Osimhen'den ayrı kalacak

Gözünü Victor Boniface'e çevirdi

Osimhen'in milli takımdan arkadaşı transfere sıcak bakıyor

NE OLDU? Galatasaray üçüncü kez üst üste şampiyonluğa ulaştığı sezonun başına Napoli'den Victor Osimhen'i kiralamıştı ancak Nijeryalının yüksek bonservisi nedeniyle yolları ayırmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılıların gözünü bir başka Nijeryalı golcüye çevirdiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Sözcü'nün haberine göre Galatasaray, Osimhen'in yerini Victor Boniface ile doldurmak için harekete geçti. Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaşması beklenirken, sarı-kırmızılılar B planını devreye soktu: Victor Boniface.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Osimhen'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Boniface, Bayer Leverkusen'de sezona iyi başlasa da kasım ayı sonunda geçirdiği uyluk sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırmış ve iyileştikten sonraki süreçte düzenli forma şansı bulamamıştı.

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OYUNCU NE DÜŞÜNÜYOR? Habere göre Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Victor Boniface, 11 gol ve 2 asistlik performans sağladı.

SIRADA NE VAR? Galatasaray yeni golcüsünü ararken Victor Osimhen için Al Hilal iddiaları gün geçtikçe ciddileşiyor.