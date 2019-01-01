Galatasaray yeni transfer stratejisini kurdu

Diagne'yi henüz satamayan Galatasaray'da transfer bütçesi için Belhanda ve Marcao'nun gönderilmesi gündeme geldi.

Mbaye Dİagne'yi satarak transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor. Ancak Senegalli oyuncunun satışındaki gecikme transfer planlamasını bozuyor.

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı kırmzılılar Diagne'nin satışının gecikmesi uzarsa Marcao ya da Belhanda’dan birini feda edecek.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan Galatasaray, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.

Cim-Bom’un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya’dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi. Fatih Terim ve ekibine göre Marcao, şu anki futbol piyasasında değerini katlayabilecek bir yetenek ve 25-30 milyon euroları bulabileceği kanaati hakim... Onun için bugün satılması doğru bulunmuyor. Ancak 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor transferi de Marcao’nun gitmesine hazırlıksız yakalanılmayacağı havası veriyor.

Masadaki ikinci isim ise Belhanda... Fatih Terim, bu oyuncu için “satılmayacak” mesajı vermişti ama Diagne sürecinde yaşanan tıkanma ile beraber bu dosya yeniden açıldı. Faslı futbolcunun Marcao’ya göre yaşının ileri olması, yıllık ücretinin Brezilyalı stoperden neredeyse 4 katı fazla olması, transferindeki dezavantajlar olarak gösteriliyor.