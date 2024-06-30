Galatasaray, transferde sürpriz bir isme yönelerek 19 yaşındaki yeteneği gözüne kestirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlamasını şimdiden yaptığı bildirilirken geleceğe yönelik isimlerin de takımda yer alacağı aktarılıyor.

Geleceğe yatırım

Sarı-Kırmızılı ekip bu kapsamda, tıpkı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncuyu transfer ederek gelecek sezonlara yatırım yapmayı hedefliyor.

Ne söylendi?

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı parlatan Sarı Kırmızılılar, yine yurt içinde gelecek vadeden bir ismin transferi için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre; Kastamonuspor forması giyen 19 yaşındaki ön libero Buğra Ali Erdem, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

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Samsunspor altyapısında yetişen genç futbolcuyu yakın takibe alan Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içerisinde resmi teklif yapmayı planlıyor. 19 yaşındaki Buğra’yı Aslan’ın yanı sıra diğer Süper Lig kulüpleri kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor.