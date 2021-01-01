Galatasaray Yairo Moreno'nun peşinde

Sezon sonunda Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki isim Yairo Moreno

Galatasaray'da Marcelo Saracchi için karar verildi. Sarı - kırmızılıların geçen sezon devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Uruguaylı yıldız ile yola devam edilmeyecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Leipzig'in bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro istediği Saracchi'nin alternatifi bulundu. Sarı - kırmızılılar bir süredir scoutlar aracılığıyla takip ettiği, Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno için harekete geçti.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Moreno ile anlaşılması halinde Galatasaray'ın kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.

Ülkesi Kolombiya'nın Independiente Medelli takımında yıldızı parlayan Moreno, burada sahaya çıktığı 25 maçta 7 gol atarken 3 kez de asist yaptı. 2018/2019 sezonunda ise Leon'a 2 milyon 120 bin euro karşılığında transfer oldu. Leon formasıyla sahaya çıktığı 76 maçta 8 gol atarken 5 asist yaptı.