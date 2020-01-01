Galatasaray, Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmak istiyor

Liverpool'da gözden düşen ve istediği süreleri bulamayan İsviçreli oyuncu Galatasaray'ın radarına girdi.

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ikinci yarıda gösterdiği çıkışla yeniden şampiyonluk mücadelesinin en büyük adaylarından biri olan , bir yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Sabah' ta yer alan habere göre koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütebilen Galatasaray yöneticilerinin hedefindeki isim 'da istediği süreleri alamayan Xherdan Shaqiri. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istemişti.

Galatasaray, Shaqiri için İngiliz ekibine öncelikle kiralama formülünü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euro'ya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hâle geldiğinde görüşmeler de başlayacak.

Daha fazla takım

Shaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 dakika oynadı.