Süper Lig

Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki seyircisiz maçlar

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Trabzonspor v Galatasaray 12012019
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İki takım arasında bugüne kadar kaç maç seyircisiz oynandı? Bu maçlarda hangi sonuçlar alındı? İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Salgın sonrasında iyi bir geri dönüş yapamayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-kırmızılılar kazanıp zirveden tamamen kopmamak amacında.

Son iki maçta yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor da kötü gidişini sonlandırmak istiyor.

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    Öte yandan salgın nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı, ezeli rekabette seyircisiz oynanacak dördüncü maç olacak.

    Bundan önce seyircisiz oynanan üç maçın ikisini Galatasaray, birini ise Trabzonspor kazanmıştı. İşte o maçlar:

    Tarih Maç Skor
    10.04.2011 Galatasaray - Trabzonspor 0-1
    28.04.2012 Trabzonspor - Galatasaray 2-4
    11.05.2014 Trabzonspor - Galatasaray 1-4

     

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