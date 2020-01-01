Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki seyircisiz maçlar
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AA
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.
Salgın sonrasında iyi bir geri dönüş yapamayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-kırmızılılar kazanıp zirveden tamamen kopmamak amacında.
Son iki maçta yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor da kötü gidişini sonlandırmak istiyor.
Öte yandan salgın nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı, ezeli rekabette seyircisiz oynanacak dördüncü maç olacak.
Bundan önce seyircisiz oynanan üç maçın ikisini Galatasaray, birini ise Trabzonspor kazanmıştı. İşte o maçlar:
|Tarih
|Maç
|Skor
|10.04.2011
|Galatasaray - Trabzonspor
|0-1
|28.04.2012
|Trabzonspor - Galatasaray
|2-4
|11.05.2014
|Trabzonspor - Galatasaray
|1-4