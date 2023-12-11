Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? GOAL Türkiye, bildiriyor...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir mücadeleye çıkacak... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile liderlik yarışında olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde tur atlama hesapları yapıyor.

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık Salı akşamı Kopenhag'a konuk olacak.

Danimarka'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği kritik karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, son haftaya girilirken grupta 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Aynı puandaki Kopenhag ise averajla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptan çıkabilmesi için kazanması şart. Okan Buruk'un öğrencileri, galip gelmesi halinde son 16 turuna kalacak.

Manchester United bile gruptan çıkabilir

Beraberlik durumunda ise Galatasaray elenirken, grubun diğer maçı önem kazanacak. Danimarka'daki maçın berabere tamamlanması halinde Manchester United, Bayern Münih'i mağlup ederse gruptan çıkan ikinci takım olacak.

Ancak Kopenhag'ın 1 puan aldığı durumda United kazanamazsa, grubu ikinci sırada tamamlayan takım Kopenhag olacak.