Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini yükseltiyor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Türk Telekom Stadı’nın kapasitesini 62 bin 500'e çıkaracaklarını söyledi.

Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Aroma sponsorluğu için gerçekleşen basın toplantısında konuştu.

Yusuf Günay, stadın kapasitesinin arttırılacağı şeklinde çıkan haberleri doğrularken, “Başvurumuzu yaptık, izin bekliyoruz” dedi.

Yusuf Günay’ın açıklamaları şu şekilde:

“Stadımızın kapasitesini yükseltmek için bazı çalışmalar yaptık. Bir anlamda stadı yeniliyoruz. Portatif koltukların siparişi verildi. 10 bin küsür kapasite artırımı olacak. Bakanlıktan izin bekliyoruz. Stadımızın kapasites böylece 62 bin 500 olacak. Lig ve kupa maçlarında kale arkasında ayakta seyirci olabiliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında ise oturulacak”