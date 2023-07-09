Süper Lig'in son şampiyonu, yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmanın planlarını yaparken Icardi'nin yanına bir yıldız daha ekleyecek.

Şampiyon Galatasaray, yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmanın planlarını yaparken Icardi'nin yanına bir yıldız daha eklemenin planlarını yapıyor.

Icardi'de mutlu son

L’Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezona damga vuran Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Haberin detayında, Galatasaray'ın 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifiyle PSG ile resmen görüşmelere başladığının da bilgisi verildi. Galatasaray ve PSG, Mauro Icardi’nin bonservisi için 10 milyon Euro'ya anlaştı. iki kulüp arasında, Icardi konusundaki son pürüzler gideriliyor. Anlaşmanın ardından, Icardi Paris'ten ayrılacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Boey ile yeni kontrat

Avrupa kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği, ancak Galatasaray’ın şimdilik satmak istemediği Sacha Boey konusunda yeni bir adım atılıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Fransız sağ beke yeni ve zamlı bir kontrat önererek, en azından 1 sezon daha kulüpte kalmasını garanti altına almayı hedefliyor. Hayalinin İngiltere’de oynamak olduğunu açıklayan Boey’in de zamlı kontrata sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, Boey’nin Avrupa kupası maçlarında değerini katlayacağını ve sezon sonunda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini düşünüyor.

Paredes, Aslan oluyor!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, PSG ile Leandro Paredes için de anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız için 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Paredes, Cim Bom'dan yıllık 2.75 milyon Euro + bonus kazanacak.

Mauro Icardi ve Leandro Paredes, aynı uçakla gelecek. İki yıldızın Avusturya kampına yetiştirilmesi konusunda çalışmalar sürüyor.