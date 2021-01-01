Galatasaray, transferden 10 milyon euro kâr elde etti

Galatasaray, son 3 sezondaki oyuncu satışlarından 60 milyon euro kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 10 milyon euro kâr etti.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son yıllarda bonservis ve kiralama ücretlerinin gelir-gider tablosunda artıya geçti.



Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Mustafa Cengiz’in başkanlık yaptığı son 3 sezonda gönderilen futbolculardan yaklaşık 60 milyon euro kiralama ve bonservis geliri elde etti. Bu süreçte kulüp, transfer için 42 milyon euro'luk kiralama ve bonservis ödemesi yaptı.



Kış transfer döneminde takıma katılan Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonları kullanıldığında ise bu gider, 43 milyondan 50 milyon euro’ya ulaşacak. Böylelikle 3 senede 60 milyon euro bonservis geliri elde eden Galatasaray, bu süreçte 10 milyon euro’luk bir kâr elde etmiş oldu.



Öte yandan Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildiği ve A takımın maliyetinin 65 milyon Euro’dan 40 milyon euro'ya düştüğü belirtildi.



