Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde dev bir maç futbolseverleri bekliyor.
Lider Galatasaray, Şenol Güneş ile eski günlerine dönmek isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor.
Peki herkesin merakla beklediği Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı izle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.
Gelecek maç
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Galatasaray-Trabzonspor
|16 Aralık Pazartesi
|21.00
|beIN SPORTS 1