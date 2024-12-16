Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde dev bir maç futbolseverleri bekliyor.

Lider Galatasaray, Şenol Güneş ile eski günlerine dönmek isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor.

Peki herkesin merakla beklediği Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı izle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Maç Tarih Saat Kanal Galatasaray-Trabzonspor 16 Aralık Pazartesi 21.00 beIN SPORTS 1

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE