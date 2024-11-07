Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Avrupa kupalarında bir kez daha sahne alıyor.

Galatasaray, bu akşam İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geliyor.

Peki Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Galatasaray ve Tottenham hiç yenilmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı üç maçı da kaybetmedi.

PAOK ve IF Elfsborg'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Rigas Skola deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın bu kritik maç öncesinde 7 puanı bulunuyor.

Aynı şekilde Cimbom'un rakibi Tottenham Hotspur da yeni formatta şu ana kadar maç kaybetmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi sırasıyla Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar'ı mağlup etmeyi başardı ve 9 puana ulaştı.

Galatasaray-Tottenham maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde bu akşam Tottenham Hotspur'u konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Belçikalı hakem Visser'in yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.