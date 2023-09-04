Galatasaray, orta saha ve defans bölgesi için Tottenham'ın yıldızlarını kaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çok hızlı bir aksiyon aldı.

Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar Premier Lig ekibi Tottenham'ın iki yıldızıyla birden anlaşma sağladı.

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Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yle her konuda anlaştı ve bu transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Galatasaray oyuncuların lisans kayıtlarını da açtı ve bu transferlerin, en kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

İki oyuncuyla da anlaşan Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'la transfer konusundaki son pürüzleri gideriyor.