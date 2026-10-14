Galatasaray teknik direktörü teslim oldu: Barcelona'nın oyuncuları makine gibi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Katalan ekibine Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettiği ağır yenilginin ardından Barcelona oyuncularının yeteneklerini övdü ve sahada birbirleriyle büyük bir uyum içinde olduklarını vurguladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Galatasaray'ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Birbirlerini ezbere bilen oyunculara karşı oynadık, tam anlamıyla kusursuz bir makine gibiler. Kaybettiğimiz için üzgünüz."





Buruk, ağır skora rağmen oyuncularının ortaya koyduğu performanstan dolayı gurur duyduğunu belirterek, Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil ettiklerini ve maçın bazı bölümlerinde büyük takımlarla mücadele edebilecek güçte olduklarını kanıtladıklarını ifade etti.

Buruk şöyle devam etti: "Hem sahadaki oyunumuzla hem de taraftarımızın oluşturduğu atmosferle, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak eden bir takım olduğumuzu kanıtladık."

Yenilginin nedenlerine değinen Galatasaray'ın teknik direktörü, takımının Barcelona'nın baskısına karşı acele ettiğini ve topa sahip olup oyunun gidişatını daha iyi analiz etmek yerine aşırı ölçüde uzun toplara başvurduğunu açıkladı.

Buruk, "İlk yarıda, belli bir ana kadar istediğimiz şeyi uyguladık, ancak yarının sonuna doğru ceza sahasına kadar geriledik; bu benim istemediğim bir şeydi" dedi.

Galatasaray, 28. dakikada Aleksey Batrakov ile öne geçmiş, ancak 43. dakikada Joao Cancelo Barcelona adına eşitliği sağlamış ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

İkinci yarıda ise Barcelona, 50 ve 53. dakikalarda Fermin Lopez ve Anthony Gordon'un üst üste kaydettiği gollerle üstünlüğünü kurdu. 65. dakikada Karim Adeyemi dörtlüyü tamamlayarak Katalan ekibine karşılaşmayı 4-1 kazandırdı ve Barcelona turnuvadaki güçlü çıkışını sürdürdü.