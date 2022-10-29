Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Karmaşık bir maçtı"

Buruk, Karagümrük maçında ikinci yarıda oynadıkları oyunu beğendiğini söylerken Beşiktaş maçıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşısında maça biraz tutuk başladıklarını ve daha iyisini yapabileceklerini kabul etti.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Buruk, hem maç hakkında hem de haftaya oynanacak derbi hakkında konuştu.

Ne söylendi?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Buruk, şunları söyledi:

"Geçen hafta son dakika yediğimiz gol nedeniyle bizim için karmaşık bir maçtı. Özellikle hakemlerle ilgili yaşadığımız sıkıntı maça biraz daha tutuk bir şekilde başlamamıza neden oldu ama devamında daha iyi oynadık.

"Rakip kaleye gittik. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok fazla pozisyon yakaladık. Bunlardan iki tanesini atabildik, iki tane de sayılmayan golümüz oldu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermeden maçı kazanarak bitirdik."

Şenol Güneş'e 'hayırlı olsun' mesajı

Siyah-beyazlı takımın başına yeni geçen teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik eden Buruk, haftaya Beşiktaş ile oynanacak derbi maçına da değindi.

"Şenol hocaya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim için tabii ki her maç çok önemli ama derbi atmosferi daha farklı oluyor.

"Kendi sahamızda özellikle son maçta aldığımız cezalar var. Çok fazla tribün ceza aldı. Stadımızı doldurmaya çalışacağız. Taraftar desteği bizim için çok farklı. Bugün burada bile önemli bir şekilde etki ettiler.

"Seyircimizle geçen hafta oynadığımız yarım saatlik oyun bizim için çok önemliydi. Bu oyunu da devam ettirmek istiyoruz. Derbi ve devamında Başakşehir karşılaşması bizim için çok önemli. Bu karşılaşmalardaki tek hedefimiz kazanmak."