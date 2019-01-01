Galatasaray tek eksikle Brugge'a gidiyor

Sarı kırmızılılarda Club Brugge maçının kadrosu açıklanırken çenesinden sakatlanan Belhanda takıma dahil edilmedi.

, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul hazırlıklarını tamamladı.

Uçakla Oostende kentine gidecek olan sarı kırmızılı kafile, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

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Galatasaray karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30’da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion’da gerçekleştirecek. Fatih Terim'in basın toplantısı ise TSİ 19.00’da başlayacak.

Galatasaray’ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosu da açıklanırken sakatlığı bulunan Belhanda kadroya dahil edilmedi. Sarı kırmızıların kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.