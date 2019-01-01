Galatasaray tarihinin 156. yabancı futbolcusunu aldı

Sarı kırmızılılar, Babel ve Ozornwafor transferiyle birlikte profesyonel ligin başlangıcından bu yana 156 yabancı oyuncu takviyesi yapmış oldu.

, 1959 sezonundan bu yana bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 154 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile bu sayı 156 futbolcuya çıktı.

Asya, Avrupa, Afrika, ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; , Yugoslavya, Romanya, , , , , İsviçre, , Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, , İsveç, , , , , , İngiltere, , , Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, , İtalya, , , İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, , , İsrail, , , , Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.

Babel, 6. Hollandalı

'de daha önce ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, Galatasaray'ın 6. Hollandalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce Hollandalı Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong forma giydi. Babel, mevcut kadroda bulunan Ryan Donk'un ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek 6. Hollandalı olacak.

Üçüncü Nijeryalı

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da forma giyecek üçüncü Nijeryalı futbolcu konumunda.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturdu. Ozornwafor, ülkesini Galatasaray'da temsil edecek üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolculardan sonra sarı-kırmızılı takımda en fazla, 16 futbolcuyla Yugoslavlar, 12 futbolcuyla Romanyalılar forma giydi.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Brezilya (21): Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao

Yugoslavya (16): Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski

Romanya (12): Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici

Almanya (7): Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski

Arjantin (6): Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero

Fransa (6): Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso

Hollanda (6): Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel

Kolombiya (5): Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino

İsviçre (5): Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok

Bosna Hersek (4): Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic

Kamerun (4): Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou

Çekya (4): Pavel Horvath, Marek Heinz, Baros, Tomas Ujfalusi

Portekiz (4): Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira

İsveç (3): Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander

Fildişi Sahili (3): Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba

Belçika (3): Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda

Senegal (3): Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (3): Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama

Nijerya (3): Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor

Uruguay (2): Andres Fleurquin, Fernando Muslera

Polonya (2): Roman Kosecki, Marek Godlewski

Meksika (2): Sergio Almaguer, Giovani dos Santos

İngiltere (2): Barry Venison, Mike Marsh

Hırvatistan (2): Robert Spehar, Stjepan Tomas

Gana (2): Richard Kingson, Ahmet Barusso

Arnavutluk (2): Klodian Duro, Lorik Cana

Avustralya (2): Harry Kewell, Lucas Neill

İspanya (2): Albert Riera, Jose Rodrigues

Japonya (2): Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir (2): İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli

Fas (2): Nordin Amrabat, Younes Belhanda

İtalya (1): Morgan de Sanctis

Sırbistan (1): Sasa İlic

İran (1): Naser Sadeghi

Surinam (1): Ulrich Watson

Litvanya (1): Gintaras Stauce

Zimbabve (1): Norman Mapeza

Galler (1): Dean Saunders

ABD (1): Brad Friedel

İsrail (1): Haim Revivo

Makedonya (1): Goran Pandev

Norveç (1): Martin Linnes

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

İzlanda (1): Kolbeinn Sigthorsson

Yunanistan (1): Konstantinos Mitroglou

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.