Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A kulübü Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile alakalı yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

25 yaşındaki oyuncuyu Suudi Arabistan’dan bir ekibin, Galatasaray ve PSG’nin kadrosuna katmak için yarıştığını iddia eden Di Marzio transferdeki son durumu anlattı.

Di Marzio konuyla ilgili şunları söyledi: "Her şeyden önce Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyor. Orada oynamak ve kazanmak istiyor.

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"Galatasaray'ın onu satın almaya çalışması için küçük bir yüzde bırakacağım. Muhtemelen serbest kalma maddesinden daha az olacaktır. Ancak Galatasaray ondan o kadar memnun ki Napoli ile bir çözüm bulmayı planlıyorlar.

Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif

"Suudi Arabistan'da bir kulübün onu istediğini biliyorum. Kulübün adını bilmiyorum ama onu Napoli'den satın almaya hazırlar.

Sorun şu ki onu hemen transfer etmek istiyorlar ve Osimhen şimdi imzalamak istemiyor, beklemek istiyor.

PSG de kapıda

"Bu sezonu Premier Lig kulüplerinin Napoli'ye teklif yapıp yapmayacaklarına karar vermeleri için bir fırsat olarak kullanmak istiyor.

PSG her zaman bir fırsattır ve bu yaz onun için teklifte bulunan tek kulüp de onlar.

Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon euro teklif ettiler, belki ikisini de tekrar almaya çalışacaklar."