Galatasaray, Süper Lig'de kendi rekorunu tekrarladı

Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş'tan ele geçirdiği rekoru koruyor.

Galatasaray, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Süper Lig'de 21 maçtır yenilmiyor

NE OLDU? Galatasaray ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken kendi rekorunu da tekrarladı. Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti. Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray ayrıca üper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Ayrıca Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 26 Nisan'da Adana Demirspor ile oynayacak. Ardından Sivasspor ile karşı karşıya gelecekler.