Galatasaray, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti

Sarı Kırmızılılar, sezon başında Roma'dan kiralanan Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya ve kulübüne sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyeceği duyuruldu.

Sarı kırmızılı formayı 15 resmi maçta giyen 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu 1 asistle oynadı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

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"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"