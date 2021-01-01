Türk Telekom Stadı zemini düzelmedi! Galatasaray iç saha maçları için stat arıyor

Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin düzelmemesinden dolayı Galatasaray maçlarını oynamak için stat arıyor

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında, yoğun kar yağışı altında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından zeminin eski haline gelememesi Galatasaray'ı başka stat arayışlarına itti. Sarı - kırmızılı idareciler, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istediklerini iletti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF yetkilileri, "Olimpiyat Stadı Karagümrük'e tahsis edildi ve yakında A Milli Takım'ın da maçları var. Karagümrük'e sormanız gerekiyor" yanıtını verdi. Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma, Karagümrük - Ankaragücü maçıyla aynı güne denk geliyor.

Çare Kasımpaşa

Atatürk Olimpiyat Stadı defterini kapatan Galatasaray, Kasımpaşa yönetimiyle görüşme kararı aldı. Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçı olan Sivasspor karşılaşmasının oynanacağı hafta Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

Galatasaray bu sezon ligde sahaya çıktığı 26 karşılaşmada topladığı 57 puan ile birinci sırada yer alıyor. Sarı - kırmızılılar iç sahada oynadığı 13 maçta, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 30 puan topladı.