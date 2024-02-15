Galatasaray StadiumGetty
Can Özer

Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GalatasaraySparta PragueGalatasaray - Sparta PragueEuropa League

Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takım, şimdi ise Avrupa macerasına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Sparta Prag'ı konuk edecek.

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Rams Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem yönetecek.

Saat 20.45'te başlayacak kritik mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Gelecek maçlar

MaçTarihSaatKanal
Galatasaray - Sparta Prag15 Şubat Perşembe20.45EXXEN
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