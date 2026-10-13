Barcelona, Şampiyonlar Ligi maçlarında ezici bir hücum gücüne sahip ancak savunması güven vermiyor

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Barcelona, bu akşam Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Galatasaray sınavına çıkıyor; kıta turnuvasındaki rakamları ise dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya koyuyor.

Katalan ekibi, UEFA'nın resmî internet sitesinin istatistiklerine göre, turnuvadaki son 31 maçında maç başına 4,55 gol ortalamasıyla toplam 141 gol kaydetti. Buna karşılık aynı seride 16 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Kaleyi sarsma konusunda kendisine büyük bir güç veren hücum kalitesi ile rakiplerine gol yolunu açan savunma boşlukları arasında, Katalan ekibinin önündeki temel sınav; son üçte bulduğu etkinlik ile savunmadaki sağlamlık arasında dengeyi kurmak ve arkada yapılacak herhangi bir hatanın Türk ekibi karşısında bir engele dönüşmesini önlemek olacak.

Bu rakamlar Barcelona'yı net bir denklemle karşı karşıya bırakıyor: Hücum etkinliği farkı yaratabilecek güçte, ancak gol yemek maçları çok daha karmaşık hâle getirebilir; özellikle de boşlukları iyi kullanan rakipler karşısında.

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Bununla birlikte toplam gol ortalaması, tek başına hücum sisteminin gücünü ya da savunmanın zayıflığını belirlemiyor; çünkü bu ortalama iki takımın gollerini birlikte kapsıyor. Ayrıca kalesini gole kapatamamak da mutlaka maçı kaybetmek anlamına gelmiyor.

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Yamal, Mbappe'nin rekoruna bir adım uzakta

Turnuvanın resmî internet sitesinin öne çıkardığı diğer istatistiklere göre, Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan, Katalan ekibiyle geçirdiği tek sezon olan 2023-2024'te Barcelona formasıyla çıktığı 51 maçta beş gol kaydetti.

Gündoğan daha önce Manchester City'de Joao Cancelo, Rodri ve Gabriel Jesus ile birlikte forma giymişti.

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Türk ekibi, Barcelona karşısındaki tek galibiyetini Kasım 1994'te 2-1'lik sonuçla elde etti. O maçta Galatasaray'ın bugünkü teknik direktörü Okan Buruk da forma giymiş, takımı bir golle geride iken oyuna sonradan girerek Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısındaki tek maçını oynamıştı.

Galatasaray, İspanya'dan rakiplerle oynadığı son 22 maçta yalnızca bir galibiyet alırken, altı beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

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Ayrıca bu serideki son dokuz maçında hiçbir galibiyet elde edemedi; Nisan 2013'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde kendi sahasında Real Madrid'i 3-2 yenmesinden bu yana iki beraberlik ve yedi yenilgi aldı.

Lamine Yamal ise 20 yaşına girmeden Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol kaydederek, bu yaş kategorisinde Kylian Mbappe'ye ait olan rekora bir gol yaklaştı. İspanyol futbolcu bu rakamı bugün yakalayabilir.