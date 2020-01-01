Galatasaray sezon önü değerlendirmesi (2020-2021)

Kötü geçen bir sezonun ardından Galatasaray yeni sezona büyük oranda değişen bir kadroyla başlayacak.

Süper Lig'de elde ettiği üst üste iki şampiyonluğun ardından geçen sezon ligi altıncı sırada bitiren ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan , yeni sezonda daha farklı bir planlamanın peşinde.

Daha genç ve geleceğe dönük bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar buna karşın henüz transferlerini tamamlayabilmiş değil.

Şu an için Galatasaray'ın en büyük güvencesi ise teknik direktörlük koltuğunda Fatih Terim'in olması gibi görünüyor.

KADRO

Galatasaray'da birçok oyuncu yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Premier Lig'den gelen Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Florin Andone'nin yanı sıra, devre arasında 'dan kiralanan Henry Onyekuru da kulüplerine geri döndü.

Sözleşmeleri biten Mariano ve Yuto Nagatomo ile yollar ayrılırken, geçen sezon Al Nasr'a kiralanan Maicon da bonservisiyle birlikte kulübüne transfer oldu. Öte yandan Selçuk İnan ise jübile kararı alırken, Adem Büyük ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kadroya katılan isimler arasında ise yeniden Galatasaray'a geri dönen Arda Turan dikkat çekerken, sağ bekte Mariano'nun boşluğu Olympiakos'tan kadroya katılan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui ile dolduruldu. 'da geçen sezon gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Emre Kılınç ise şu ana kadar yapılan en gözde transfer gibi görünüyor.

Sarı-kırmızılıların en büyük sıkıntısı ise orta sahada görünüyor. Her ne kadar Stoke City'den Oghenekaro Etebo kiralansa da, Galatasaray'ın orta sahadaki sayısal eksikliği henüz giderilebilmiş değil.

GELENLER GİDENLER Oghenekaro Etebo (kiralık) Maicon Kerem Aktürkoğlu Adem Büyük Arda Turan Yuto Nagatomo Omar Elabdellaoui Mariano Fatih Öztürk Selçuk İnan Emre Kılınç Jean Michael Seri - Mario Lemina - Henry Onyekuru - Florin Andone - Ferhan Evren (kiralık) - Gökay Güney (kiralık)

TEKNİK DİREKTÖR

Geçen sezon başındaki veteran oyunculara dayalı kadro planlamasında hata yaptıklarını itiraf eden Fatih Terim, bu sezon transferlerde daha genç oyuncuları tercih etti.

Her ne kadar sarı-kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu tamamlayamasa da Terim'in tecrübesi en güvendikleri şey olacak gibi görünüyor.

ORTA SAHA BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-kırmızılılarda orta sahanın neredeyse tamamı değişti. Geçen sezon kiralık olarak kadroya katılan Seri ve Lemina takımdan ayrıldı. Selçuk futbolu bıraktı. Takımda kalan Belhanda'nın geleceği ise belirsiz görünüyor. Kalması halinde de büyük bir güven yarattığı söylenemez.

Stoke City'den kitalanan Etebo, oyunun iki yönünü de oynayabilen, enerjik bir orta saha olarak dikkat çekiyor. Ama Galatasaray'ın hâlâ savunma önünde tutucu bir orta saha oyuncusuna ve yaratıcı bir oyun kurucuya ihtiyacı var.

Bu iki pozisyona yapılacak transferler, Galatasaray'ın bu sezon elde edeceği sıralamadaki en büyük belirleyen olabilir.