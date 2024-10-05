Galatasaray savunmasını tedirgin eden istatistik

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yakaladığı istatistik savunmada alarm veriyor.

Galatasaray, RFS ile 2-2 berabere kaldı

Kasımpaşa'ya 3-0'dan bir puan verdi

Sarı-kırmızılı savunma alarm veriyor

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi'nde RFS deplasmanında 2-0 öne geçen Galatasaray karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçları Kasımpaşa karşısında da 3-0 öne geçerken daha sonra avantajı kaybedip 3-3 berabere kaldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın savunmada yakaladığı istatistik alarm veriyor.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar yalnızca Rizespor maçında gol yemedi. Böylece Aslan, Süper Lig'de kalesini gole sadece bir maçta kapatabildi.

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Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın savunmada yaşadığı aksaklık dikkat çekti.

Okan Buruk daha önce basın toplantısında, "Savunma yapmaya odaklanmamız lazım” demişti.