Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray ligdeki 25. zaferini yaşayarak 5. yıldızını da taktı. Sarı-kırmızılılar bu zaferi Yenikapı Miting Alanı ev sahipliğinde kutlayacak.

Süper Lig'de üst üste üçüncü zaferini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yaydı. Yenikapı'daki ilk günde Göztepe maçını izleyen taraftarlar, alanda DJ şovlarıyla eğlendi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ikinci gününde ise çeşitli sanatçılar sahne alacak. Ebru Yaşar, Betül Demir, Suat Ateşdağlı, Atiye, Gripin, Altay, Gökhan Kırdar, Teko & Seko, Aydilge, Enbe Orkestrası, Emircan İğrek, Kenan Doğulu ve Blok3 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alacak bazı sanatçılar.

Haberin devamı aşağıda

Peki Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs 2025'te saat 15.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını canlı izlemek için linke tıklayın

Kutlamaların saat 22.30'a kadar sürmesi planlanıyor.