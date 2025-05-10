Galatasaray şampiyonluk için rezervasyon yaptırdı

Galatasaray gelecek hafta Kayserispor maçından en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı

Gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir

NE OLDU? Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu iki golle Karadeniz ekibini 2-0 mağlup etti. Böylece sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 8'e çıkardı. Galatasaray gelecek hafta Kayserispor maçından en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray bu sezon ligde 27. galibiyetini elde etti ve puanını 86 yaptı. Trabzonspor ise 11. kez yenildi ve 46 puanda kaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 78 puanı var.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fatih Terim'in (Nisan 1999-Mayıs 2003) ardından üst üste beş Trabzonspor galibiyeti alan ikinci teknik direktör oldu.

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Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Nisan 2012) bu yana Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Ayrıca Trabzonspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarladı (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını yine Trabzonspor ile 14 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalinde oynayacak. Galatasaray'da Fernando Muslera iki kupa daha kaldırması halinde Türk futbol tarihinin en fazla kupa kaldıran oyuncusu olacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanır ve şampiyonluğunu ilan ederse Muslera, Bülent Korkmaz'ı geçerek rekor kıracak.