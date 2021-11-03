Galatasaray Süper Lig'den men edilebilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını tam kapasiteyle oynama başvurusunu reddetmişti. Sarı Kırmızılı takım, TFF'nin başvurusunu reddetmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Galatasaray, TFF'nin bu kararının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında bir kısıtlama olmaksızın tribüne seyirci alacağını açıkladı. Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmistir.

"Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.





"Kulübümüzce alınan karar gereği 4 Kasım Perşembe günü 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.





"Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz"

Galatasaray' Süper Lig'den men edebilir mi?

Galatasaray'ın bu açıklamasını spor hukukçusu Taner Ünlü, ntvspor.net'e değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ve Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:





"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen kuruluş ve futbolun zirvesi TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. TFF, futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi etmekle amacıyla kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

Ne olacak?

Spor yazarı Atilla Türker ise konuyla ilgili olarak, "Ortada restleşme var. Büyük ihtimalle Galatasaray para cezası alır. Hoş bir durum değil. Galatasaray, haklı olarak taraftarını göz önünde bulunduruyor ama belli ki para cezasını göze almışlar. Taraftarının desteğini alabilmek için böyle bir açıklama yaptılar" değerlendirmesinde bulundu.

Spor yazarı Gürcan Bilgiç ise konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: "Galatasaray, tavsiyeyle bu başvuruyu reddetmiştir diye düşünüyorum. Süper Lig için bir eşitsizlik de yaratmayacaktır. Para cezası ile halledebileceklerini düşünmüşlerdir. Bence de tam kapasite olması lazımdı. Galatasaray, bu açıklamasında son derece haklıdır."

TFF ne yapacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 58. maddesinde disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve tutumlara uygulanacak disiplin cezaları şu şekildedir:

"İhtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, transfer yasağı, seyircisiz oynama tarafsız sahada oynama, saha kapatma (Belirli bir sahada oynamama), belirli bir tribünün veya bölümün boş bırakılması, müsabaka sonucunun iptali

, hükmen mağlubiyet, puan tenzil ve bir alt lige düşürme."