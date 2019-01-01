Galatasaray Babel'le 1 ay önce anlaşmış!

Transferi erken bitirmek isteyen Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşmeyi geçtiğimiz ay imzalamış.

Son günlerde adı sık sık ile anılan Ryan Babel ile sarı kırmızılı kulübün sözleşme imzaladığı ileri sürüldü.

Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galataasaraylı yöneticiler 24 Mart'ta oynanan - maçı sonrası Babel ile görüştü ve önümüzdeki sezon için el sıkıştı.

Anlaşmaya göre sarı kırmızılılar 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken toplam 10 milyon euro ödeme yapacak.

Bilindiği gibi bu sezon devre arasıda Beşiktaş'ın 'a kiraladığı Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.