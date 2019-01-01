Galatasaray Babel'le 1 ay önce anlaşmış!
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Son günlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan Ryan Babel ile sarı kırmızılı kulübün sözleşme imzaladığı ileri sürüldü.
Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galataasaraylı yöneticiler 24 Mart'ta oynanan Almanya - Hollanda maçı sonrası Babel ile görüştü ve önümüzdeki sezon için el sıkıştı.
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Anlaşmaya göre sarı kırmızılılar 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken toplam 10 milyon euro ödeme yapacak.
Bilindiği gibi bu sezon devre arasıda Beşiktaş'ın Fulham'a kiraladığı Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.