Galatasaray, Ryan Babel'i sezon sonunda bitiriyor

Fulham'da aradığını bulamayan Ryan Babel, Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.

Premier Lig'de güzel günler geçirmeyen Ryan Babel, Süper Lig'e dönmeye kararlı. Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in Süper Lig'e dönebilmesi için ezeli rakibine transferine olumlu baktığı söyleniyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Babel menajerine, Fulham'ın küme düşmesi halinde kendisine kulüp araması talimatı verdiğini bildirdi. Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk ile yakın dost olan, aynı menajerle çalışan Babel’in temsilcisi Haatrecht, oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.

Bonservisinin elinde olması, Süper Lig'i tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilmesi özelliği nedeniyle Fatih Terim'in bu transfere onay verdiği bildirildi.

Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri ve menajer Haatrecht arasında yapılan görüşmeler sonucunda Babel, Fulham küme düşerse sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ta toplam 19 maça çıkıp 6 gol atan Babel, Fulham’da 6 kez forma giydi.