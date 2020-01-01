Galatasaray, Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı
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twitter/@afcajax
Galatasaray, Ryan Babel'in Eredivisie ekibi Ajax'a kiralandığını resmen duyurdu.
Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada " Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. " ifadelerine yer verildi.
Sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 5 gol attı.
Babel daha önce Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını da terletmişti.