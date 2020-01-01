Galatasaray, Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı

Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan Hollandalı yıldız, eski kulübüne kiralandı.

, Ryan Babel'in Eredivisie ekibi 'a kiralandığını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada " Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. " ifadelerine yer verildi.

Sezon başında 'dan bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 5 gol attı.

Babel daha önce 'de ve Beşiktaş formalarını da terletmişti.