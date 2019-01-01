Galatasaray, Ryan Babel ile prensip anlaşmasına vardı
Galatasaray'da transfer perdesi erken açıldı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray, ara transferde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Ara transfer döneminde Fulham'da 6 aylık sözleşme imzalayan Babel, takımının Premier Lig'den düşmesi kesinlik kazanınca ayrılmaya karar verdi. Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, 1986 doğumlu Hollandalı yıldızı transfer etmek istediklerini bildirdi. Donk gibi Babel'e de performans odaklı olarak 1+1 yıllık sözleşmesi bile hazırlandı.
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Çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğu için Fatih Terim'in de transferine olumlu baktığı Babel, Çin veya Körfez ülkelerinden astronomik teklif almazsa, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacak ve Sarı-Kırmızılılar herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Fulham formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Babel, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'da Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom, Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarın ıslıkla protesto ettiği Onyekuru için Everton'a yeni teklif yapmayı düşünmüyor.