Galatasaray, Ryan Babel ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray'ın takımı Premier Lig'de küme düşen eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

'da transfer perdesi erken açıldı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray, ara transferde Beşiktaş'tan 'a transfer olan Ryan Babel ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Ara transfer döneminde Fulham'da 6 aylık sözleşme imzalayan Babel, takımının Premier Lig'den düşmesi kesinlik kazanınca ayrılmaya karar verdi. Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, 1986 doğumlu Hollandalı yıldızı transfer etmek istediklerini bildirdi. Donk gibi Babel'e de performans odaklı olarak 1+1 yıllık sözleşmesi bile hazırlandı.

Çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğu için Fatih Terim'in de transferine olumlu baktığı Babel, Çin veya Körfez ülkelerinden astronomik teklif almazsa, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacak ve Sarı-Kırmızılılar herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Fulham formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Babel, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom, ile oynanan Ziraat Kupası maçında taraftarın ıslıkla protesto ettiği Onyekuru için 'a yeni teklif yapmayı düşünmüyor.