Galatasaray-Randers maçı hangi statta oynanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Randers'ı konuk edecek.

Sarı kırmızılılar, Danimarka deplasmanında 1-1 berabere kaldığı Randers ile bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleye Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yönetim bu kez farklı bir stadyum tercihinde bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV ve Avrupa Ligi elemelerindeki St Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamıştı.

Galatasaray turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

İlk maçta Galatasaray'ı öne geçiren gol 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmişti. Randers'ın eşitlik sayısını ise 54. dakikada Lauenborg kaydetti.