Galatasaray derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulunurken Fenerbahçe'den bu ricaya olumlu yanıt gelmedi.

Galatasaray, Kadıköy'e konuk olacak

Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri maçı statta izleyecek

Galatasaray'ın protokol tribünü talebine Fenerbahçe'den onay çıkmadı

NE OLDU? Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

BAŞKA NE OLDU? Derbi için Kadıköy'de Galatasaray'a 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber maçı statta izleyecekler.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.