Galatasaray protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulundu, Fenerbahçe reddetti

İdil Erin Tetik
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Fenerbahçe vs GalatasaraySüper LigFenerbahçeGalatasaray

Galatasaray derbide protokol tribünü için 30 kişilik talepte bulunurken Fenerbahçe'den bu ricaya olumlu yanıt gelmedi.

  • Galatasaray, Kadıköy'e konuk olacak
  • Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri maçı statta izleyecek
  • Galatasaray'ın protokol tribünü talebine Fenerbahçe'den onay çıkmadı

NE OLDU? Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.

BAŞKA NE OLDU? Derbi için Kadıköy'de Galatasaray'a 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber maçı statta izleyecekler.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.