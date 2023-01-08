- Galatasaray, Kadıköy'e konuk olacak
- Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri maçı statta izleyecek
- Galatasaray'ın protokol tribünü talebine Fenerbahçe'den onay çıkmadı
NE OLDU? Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 15+1 kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istedi. Fenerbahçe Kulübü'nün idarecileri bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı.
BAŞKA NE OLDU? Derbi için Kadıköy'de Galatasaray'a 15+1 (başkan) kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimin kurulu üyeleri ile beraber maçı statta izleyecekler.
SIRADA NE VAR? Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.