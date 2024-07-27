Galatasaray - Parma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Parma ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor, peki maç hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024/25 sezonuna da şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk resmi karşılaşmasını 3 Ağustos’ta Beşiktaş karşısında Süper Kupa mücadelesinde oynayacak.

Galatasaray, 5. hazırlık karşılaşmasında Parma ile kozlarını paylaşacak. Peki maç kaçta, hangi kanalda? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Galatasaray - Parma maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Parma ile oynayacağı hazırlık maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Maç, D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Sarı-kırmızılılar, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf’a da 5-2 kaybetmişti. Ardından Slovak ekibi Trencin’i 4-1’lik skorla geçen Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce’yi 2-1 mağlup etmişti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 5. hazırlık karşılaşmasında Parma ile kozlarını paylaşacak.