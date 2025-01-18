Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldızını ödünç alıyor

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'nin elinden Milan Skriniar'ı yarım sezonluğuna almak istiyor.

Galatasaray'ın gündemine PSG'den bir isim girdi

Nicolo Schira, Milan Skriniar'ı istediklerini söylüyor

Kulüpler önümüzdeki hafta bir araya gelecek

NE OLDU? Sezonu şampiyonluk yaşayarak kapatmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de sağlamlaştırdığı liderlik koltuğundan inmemek için ara transfer döneminde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu hedefle gözünü yarım dönemliğine savunmada PSG'nin oyuncusuna dikti.

BÜYÜK RESİM: İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray savunmaya Milan Skriniar transferiyle katkı yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyla şartlar üzerine görüşüp anlaşma sağladı. Milan Skriniar'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa sürede netleşeceği söyleniyor.

Şartlar üzerinde görüşmek için Galatasaray ile PSG önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

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Galatasaray ile Paris Saint-Germain'in anlaşma sağlaması halinde Milan Skriniar, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.

2023 yazında Inter'den ayrılıp Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız ekibinde yalnızca 5 maçta görev yaptı.