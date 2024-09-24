Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda?

Galatasaray-PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2024-24 sezonuna da yüksek perdeden giriş yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı altı maçtan da galibiyetle ayrılarak 18 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe derbisinde büyük zafer

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de son maçta 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Aslan, rakibini Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin tek golü ise Edin Dzeko'dan geldi.

Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa'ya çevirdi ve PAOK maçına kilitlendi.

Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde bu akşam PAOK'un konuk edecek.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

İspanyol hakem Hernandez'in yöneteceği maç TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.