Galatasaray, Panathinaikos'u rahat geçti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Fatih Terim takımını sahaya Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Donk, Jimmy, Belhanda, Babel ve Adem 11'iyle sürdü.
Sarı kırmızılı ekipte ikinci yarıda Selçuk İnan, Erencan, Linnes, Emre Mor, Ömer Bayram, Mitroglou ve Atalay da görev aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Adem Büyük ve 62. dakikada Ryan Donk kaydetti.
Yunan ekibinin tek golü ise 90+2. dakikada Christian Konan'dan geldi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 11 Ağustos Pazar günü Fiorentina ile yapacak.
Sarı kırmızılı ekip, 7 Ağustos'ta ise Akhisarspor ile Süper Kupa maçına çıkacak.