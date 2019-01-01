Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
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AA
Galatasaray, Ozan Kabak'ın transferi için Stuttgart'la görüştüğünü resmen açıkladı.
Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
12 milyon euro iddiası
Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un haberine göre Stuttgart, Ozan'ı transfer etmek için Cimbom'a 12 milyon euro teklif etti. Fanatik gazetesinde yer alan haberde de Ozan Kabak'ın Florya'da takım arkadaşları ile vedalaştığı ve Stuttgart'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Ozan Kabak, bu sezon dördü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maçta sarı kırmızılı formayı giymişti.