Galatasaray, Ozan Kabak transferinden pay alacak mı?

Galatasaray, Schalke 04'e transfer olan eski futbolcusu Ozan Kabak'ın transferinden pay alacak mı?

'ta gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Ozan Kabak, 04'e transfer oldu.

Peki , Ozan Kabak'ın transferinden pay alacak mı?

19 yaşındaki milli futbolcu, Ocak 2019'da transfer olduğu Stuttgart'ta önemli bir çıkış yakaladı ve 'da yılın en iyi çaylağı seçildi.

Ozan Kabak, 11 milyon euro'ya Alman ekibine transfer olurken sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi bulunmuyordu. Bu sebeple Galatasaray, Ozan'ın Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olması sonrası satıştan pay alamayacak.

Galatasaray, Ozan Kabak'ın transferinden yetiştirme bedeli alacak mı?

Ozan Kabak, Stuttgart'tan yine Futbol Federasyonu'na bağlı Schalke 04 kulübüne transfer olduğu için Galatasaray'a yetiştirme bedeli ödenmeyecek.

Ozan eğer farklı ligde mücadele eden bir takıma transfer olsaydı sarı kırmızılılar bu transferden yetiştirme bedelini kasasına koyacaktı.