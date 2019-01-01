Galatasaray Onyekuru'yu gündemine aldı
Lige istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da son olarak Fatih Terim de oyuncuların performansına sitem etmiş ve operasyon sinyali vermişti. Özellikle skor sorunu yaşayan sarı kırmızılılarda taraftarlar da Henry Onyekuru'nun yerinin dolmadığı görüşünde.
Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz sezon çıktığı 31 lig maçında 14 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Onyekuru'nun sarı kırmızılılara dönme ihtimali bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Nijeryalı oyuncu, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı. Galatasaray’ın yaz döneminde 1 sene daha kiralamaya çalıştığı Onyekuru, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, o da yeni yuvasında umduğunu bulamadı.
Fransız ekibinde 3 maçtır forma giyemeyen ve gözden düşen 21 yaşındaki oyuncu için devre arasında transfer hamlesi yapılacak. Takımın rakip kaleye hızlı gitmekte sıkıntı çektiğini göz önünde bulunduran Fatih Terim, eski oyuncusunu sezonun ikinci yarısında kadroda görmeyi çok istiyor.