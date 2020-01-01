Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin maliyetini açıkladı

Sarı Kırmızılılar daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Norveçli sağ bek ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuya ilk yıl için 1 milyon 300 bin euro, ikinci yıl için 1 milyon 350 bin euro, üçüncü yıl için ise 1 milyon 400 bin euro olmak üzere toplamda 4 milyon 50 bin euro ödeyecek.

Elabdellaoui imzasının ardından yaptığı açıklamada "Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Başkan Mustafa Cengiz ise "Omar Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum" dedi.

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Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki futbolcu son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.