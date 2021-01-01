Galatasaray Olimpiu Morutan'ı izliyor

Galatasaray'da, scout ekibinin 1,5 yıldır Steaua forması giyen Olimpiu Morutan'ı takip ettiği iddia edildi

Genç yetenekleri aramaya devam eden Galatasaray'da, scout ekibinin son keşfinin Rumen oyuncu Olimpiu Morutan olduğu belirtildi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı - kırmızlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Steaua forması giyen oyuncuyu Galatasaray'ın 1,5 yıldır taki ettiği ve kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi. Morutan'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Performan rakamları

Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen sol ayaklı oyuncu sahaya çıktığı 20 karşılaşmada 4 gol atarken 10 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Avrupa'dan da birçok kulübün izlemeye aldığı Morutan için Galatasaray, Steaua Başkanı Gigi Becali ile geçmişten gelen iyi ilişkilerini kullanarak transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Futbola Cluj'da başladı

Futbol yaşantısına Cluj altyapısında başlayan Moriutan, 2016 yılında bedelsiz olarak Botosani'ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Romanya basınında sık sık yer bulan genç oyuncu 2918 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza attı.

Genel olarak 10 numara bölgesinde oynayan Morutan, merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Morutan zaman zaman kanatlarda da görev alıyor.