Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İdil Erin Tetik
Galatasaray vs ZalgirisGetty
Olimpija vs GalatasarayOlimpijaGalatasarayŞampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija ile oynayacağı maç hangi kanalda?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i toplamda 3-2'lik skorla eledi. Okan Buruk yönetimindeki ekip, Şampiyonlar Ligi grupları yolunda üçüncü eleme turuna yükseldi ve turu geçmesi halinde play-off oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'a karşı mücadele edecekleri ilk maç deplasmanda oynayacak.

Peki Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GOAL Türkiye ile maçın bilgilerini birlikte inceleyelim.

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Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. SRC Stozice Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar rövanş mücadelesini ise 15 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'da oynayacak.