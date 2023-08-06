Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija ile oynayacağı maç hangi kanalda?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i toplamda 3-2'lik skorla eledi. Okan Buruk yönetimindeki ekip, Şampiyonlar Ligi grupları yolunda üçüncü eleme turuna yükseldi ve turu geçmesi halinde play-off oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'a karşı mücadele edecekleri ilk maç deplasmanda oynayacak.

Peki Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GOAL Türkiye ile maçın bilgilerini birlikte inceleyelim.

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Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. SRC Stozice Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar rövanş mücadelesini ise 15 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'da oynayacak.