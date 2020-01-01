Galatasaray: Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi

28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında elinden sakatlandı ve operasyon geçirecek.

, Ömer Bayram'ın elinde kırık oluştuğunu açıkladı.

Sarı kırmızı ekibin Beşiktaş'la oynadığı derbi mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren ve 45 dakika sahada kalan Ömer, maç içinde yaşadığı düşmeden dolayı oluşan kırık nedeniyle sağ elinden operasyon geçirecek.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda "Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.