Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu iki katına satıyor

Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'ndaki performansının ardından fiyatını ikiye katladı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu iki katına satabilir

Tottenham ve Bournemouth'un teklifleri arttı

Juventus da devreye girdi

NE OLDU? Galatasaray'a ara transfer döneminde Roma'dan katılan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'ndaki performansının ardından fiyatını ikiye katladı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bournemouth’un teklifte bulunduğu İtalyan yıldız için Serie A’nın en önde gelen kulüplerinden Juventus da devreye girdi. İngiliz kulüpleri, Zaniolo için yaklaşık 30 milyon euro teklif ediyor. Juventus ise 20 milyon euro'ya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 6 ay önce 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.