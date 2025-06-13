Galatasaray, Muslera'nın ardından yeni kalecisini hızlı buldu

Galatasaray, Uruguaylı Fernando Muslera'nın ardından yeni kalecisini yine Güney Amerika'dan getirebilir.

Fernando Muslera ile yollarını ayırarak kalede yeni bir döneme hazırlanan Galatasaray, gözünü Premier League’den bir dünya yıldızına dikti. Aston Villa’dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, Martinez için temaslarını sıklaştırdı.

Arjantin basınından TYC Sports’un haberine göre, sarı-kırmızılılar, başarılı eldivenin şartları hakkında Aston Villa ile doğrudan temas kurarak bilgi aldı. Haberde, 2022 Dünya Kupası’nı kazanan deneyimli kalecinin Galatasaray’a transferine sıcak baktığı da vurgulandı.

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Galatasaray, Fernando Muslera ile geçen 14 yılın ardından kalede yeni bir lider arıyor.

Uruguaylı efsane, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası ile kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Ayrıca Muslera, Türk futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu olarak Süper Lig'e veda etti.

Şimdi gözler Emiliano Martinez transferinde. Eğer bu hamle gerçekleşirse, Galatasaray gelecek sezon için işlerini kolaylaştırmış olacak.